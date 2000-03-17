Больдт (Хорошилова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1924
Дата смерти17.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924
Рождение ребёнка
08.06.1946
Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1948
Дочь: Слухаевская Валентина Петровна
Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1950
Дочь: Куят Лидия Петровна
Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1953
Дочь: Крисак Галина Петровна
Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Больдт Петр Петрович
Смерть
17.03.2000
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область