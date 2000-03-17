Больдт (Хорошилова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Больдт (Хорошилова) Надежда Николаевна

Место рождения

Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область

Дата рождения

04.12.1924

Дата смерти

17.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924

Отец: Хорошилов Николай Филиппович

Мать: Хорошилова Татьяна Кузьминична

Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
08.06.1946

Сын: Больдт Виктор Петрович

Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1948

Дочь: Слухаевская Валентина Петровна

Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович

Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
16.08.1950

Дочь: Куят Лидия Петровна

Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1953

Дочь: Крисак Галина Петровна

Отец ребёнка: Больдт Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Больдт Петр Петрович

Смерть
17.03.2000
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
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