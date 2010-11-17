Больдт Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1927
Дата смерти17.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927
Отец: Больдт Петр Иванович
Мать: Больдт Софья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.06.1946
Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1948
Дочь: Слухаевская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1950
Дочь: Куят Лидия Петровна
Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1953
Дочь: Крисак Галина Петровна
Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.2010