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Больдт Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1927

Дата смерти

17.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927

Отец: Больдт Петр Иванович

Мать: Больдт Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.06.1946

Сын: Больдт Виктор Петрович

Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1948

Дочь: Слухаевская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1950

Дочь: Куят Лидия Петровна

Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1953

Дочь: Крисак Галина Петровна

Мать ребёнка: Больдт Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Больдт Надежда Николаевна

Смерть
17.11.2010
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