село Новый Колутон, село Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Новый Колутон

Астраханский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Атбасарский уезд, Мариинская волость
78Ново-Колутонское посел., осн. 1884 г.Всех дворов: 40. 252

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Астраханский район, Острогорский сельский округ
село Новый КолутонЖаңа Колутон а.113651100
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