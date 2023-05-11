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Ушмаев (Ушмав) Иван Абрамов

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

24.09.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Мать: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Маланья Иванова

Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Иванов

Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Аксинья Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.09.1881 ст.
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья
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