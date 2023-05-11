Ушмаев (Ушмав) Иван Абрамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти24.09.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Маланья Иванова
Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Иванов
Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов
Мать ребёнка: Ушмаева Аксинья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1881 ст.
Причина смерти: от удушья