Ушмаева Акулина Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Ушмаев (ушмав) Роман Абрамов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ушмаев (ушмав) Григорий Абрамов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Настасья Абрамова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Феодора Абрамова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857