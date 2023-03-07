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Ушмаева Акулина Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ушмаев (ушмав) Роман Абрамов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ушмаев (ушмав) Григорий Абрамов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Настасья Абрамова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Феодора Абрамова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Абрам Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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