Ушмаев (Ушмав) Абрам Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Абрам Данилов

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Ушмаев (ушмав) Данила Михайлов

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ушмаев (ушмав) Роман Абрамов

Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ушмаев (ушмав) Григорий Абрамов

Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Настасья Абрамова

Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов

Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Феодора Абрамова

Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Акулина Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1854
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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