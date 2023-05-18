Ушмаев (Ушмав) Абрам Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Ушмаев (ушмав) Данила Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Ушмаев (ушмав) Роман Абрамов
Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов
Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ушмаев (ушмав) Григорий Абрамов
Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Настасья Абрамова
Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов
Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Феодора Абрамова
Мать ребёнка: Ушмаева Акулина Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Акулина Логинова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854