Ушмаева Аксинья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти18.11.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Маланья Иванова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Иванов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1891 ст.
Причина смерти: от старости