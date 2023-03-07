Ушмаева Аксинья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Аксинья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

18.11.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Маланья Иванова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Иванов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Иван Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.11.1891 ст.
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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