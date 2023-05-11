(Абаимова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Абаимова) Татьяна

(Абаимова) Татьяна

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Абаимовъ Никита

Мать: Абаимова Степанида Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мартьяновъ Матвей

Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьяновъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close