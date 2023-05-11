(Абаимова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Абаимовъ Никита
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мартьяновъ Матвей
Отец ребёнка: Мартьяновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьяновъ Иванъ