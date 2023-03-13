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Абаимовъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Абаимовъ Никита

Мать: Абаимова Хрестинья Иванова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Абаимовъ Петръ

Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кузовенолва Марфа

Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Миластина Марфа

Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаимова Степанида Яковлева

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