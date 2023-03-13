Абаимовъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Абаимовъ Никита
Рождение ребёнка
1749
Сын: Абаимовъ Петръ
Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кузовенолва Марфа
Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Миластина Марфа
Мать ребёнка: Абаимова Степанида Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно