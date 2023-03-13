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Мартьяновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мартьяновъ Андрей

Мать: Мартьянова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Мартьяновъ Гаврила

Мать ребёнка: Мартьянова Афимья Кирилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мартьяновъ Матвей

Мать ребёнка: Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Афимья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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