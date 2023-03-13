Мартьяновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Мартьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Мартьяновъ Гаврила
Мать ребёнка: Мартьянова Афимья Кирилова
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
1791
Рождение ребёнка
1793
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мартьяновъ Матвей
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна