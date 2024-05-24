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Сидор Ермолаев

Место рождения

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

14.08.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Ермолай Иванов

Мать: не указана

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754 ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №5, стр. 165 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ирина Сидорова

Мать ребёнка: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрона Сидорова

Мать ребёнка: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1811

Сын: Михаил (Максим) Сидоров

Мать ребёнка: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754 ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №5, стр. 165
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Сидорова

Мать ребёнка: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Рождение ребёнка
1821

Сын: Филимон Сидоров

Мать ребёнка: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Смерть
14.08.1844 ст.
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 261

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