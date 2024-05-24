Сидор Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти14.08.1844 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Ермолай Иванов
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754 ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №5, стр. 165 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ирина Сидорова
Мать ребёнка: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрона Сидорова
Мать ребёнка: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754 ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №5, стр. 165
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Сидорова
Мать ребёнка: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Рождение ребёнка
1821
Сын: Филимон Сидоров
Мать ребёнка: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Смерть
14.08.1844 ст.
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 261