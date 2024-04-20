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Михаил Сидоров

Место рождения

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сидор Ермолаев

Мать: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754 ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №5, стр. 165
Рождение ребёнка
1827

Сын: Владимир Михайлов

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 1267
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Рождение ребёнка
20.01.1836 ст.

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 145 Космодамианская на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гордей Михайлов

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Егор Михайлов

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иванова (Емельянова)

Смерть
До 1858
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
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