Михаил Сидоров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Сидор Ермолаев
Мать: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754 ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №5, стр. 165
Рождение ребёнка
1827
Сын: Владимир Михайлов
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 1267
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Рождение ребёнка
20.01.1836 ст.
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 145 Космодамианская на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гордей Михайлов
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Егор Михайлов
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Агриппина Иванова (Емельянова)
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198