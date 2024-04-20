Агриппина Иванова (Емельянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иванова (Емельянова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1827

Сын: Владимир Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 1267
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Рождение ребёнка
20.01.1836 ст.

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 145 Космодамианская на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гордей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Егор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Сидоров

Смерть
Неизвестно
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