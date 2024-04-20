Агриппина Иванова (Емельянова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1827
Сын: Владимир Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 1267
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Рождение ребёнка
20.01.1836 ст.
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 145 Космодамианская на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гордей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Егор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Сидоров
Смерть
Неизвестно