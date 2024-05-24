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Филимон Сидоров

Место рождения

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

1784 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сидор Ермолаев

Мать: Феодосья Филиппова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Бракосочетание
17.01.1844 ст.

Жена: Фекла Макарова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 207
Рождение ребёнка
17.01.1845 ст.

Дочь: Ксения Фиоимонова

Мать ребёнка: Фекла Макарова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 276
Смерть
Неизвестно

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