Филимон Сидоров
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Сидор Ермолаев
Мать: Феодосья Филиппова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 754
Бракосочетание
17.01.1844 ст.
Жена: Фекла Макарова
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 207
Рождение ребёнка
17.01.1845 ст.
Дочь: Ксения Фиоимонова
Мать ребёнка: Фекла Макарова
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 276
Смерть
Неизвестно