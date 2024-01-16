Летовальцев Яким Иванович
Место рожденияд. Пожарово
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Летовальцев Иван Михайлович
Мать: Анна Васильевна
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1758
Сын: Летовальцев Феоктист Якимович
Мать ребёнка: Летовальцева Анастасия Михайловна
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1763
Сын: Летовальцев Елизар Якимович
Мать ребёнка: Летовальцева Анастасия Михайловна
д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пожарово
Смерть
Неизвестно