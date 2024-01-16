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Летовальцев Яким Иванович

Место рождения

д. Пожарово

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Летовальцев Иван Михайлович

Мать: Анна Васильевна

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1758

Сын: Летовальцев Феоктист Якимович

Мать ребёнка: Летовальцева Анастасия Михайловна

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1763

Сын: Летовальцев Елизар Якимович

Мать ребёнка: Летовальцева Анастасия Михайловна

д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Анастасия Михайловна

д. Пожарово
Смерть
Неизвестно
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