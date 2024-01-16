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Летовальцев Иван Михайлович

Место рождения

д. Пожарово

Дата рождения

1673

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Летовальцев Михаил Антипович

Мать: не указана

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Усова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1734

Сын: Летовальцев Яким Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

д. Пожарово
Смерть
1759
д. Пожарово
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