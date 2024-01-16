Летовальцев Иван Михайлович
Место рожденияд. Пожарово
Дата рождения1673
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Летовальцев Михаил Антипович
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Усова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1734
Сын: Летовальцев Яким Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
д. Пожарово
Смерть
1759
д. Пожарово