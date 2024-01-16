(Суворова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суворова) Анна Васильевна

Место рождения

Починок Кузюг Енангская волость

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Суворов Василий

Мать: не указана

Починок Кузюг Енангская волость
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Усова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Летовальцев Иван Михайлович

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Летовальцев Иван Михайлович

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1734

Сын: Летовальцев Яким Иванович

Отец ребёнка: Летовальцев Иван Михайлович

д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Иван Михайлович

д. Пожарово
Смерть
Неизвестно
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