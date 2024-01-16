(Суворова) Анна Васильевна
Место рожденияПочинок Кузюг Енангская волость
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Суворов Василий
Починок Кузюг Енангская волость
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Усова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Летовальцев Иван Михайлович
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Летовальцев Иван Михайлович
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1734
Сын: Летовальцев Яким Иванович
Отец ребёнка: Летовальцев Иван Михайлович
д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пожарово
Смерть
Неизвестно