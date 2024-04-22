Летовальцева (Кузнецова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева (Кузнецова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Ивакино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кузнецов Михаил Гурьевич

Мать: не указана

Ивакино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Летовальцев Феоктист Якимович

Отец ребёнка: Летовальцев Яким Иванович

д. Пожарово
Рождение ребёнка
1763

Сын: Летовальцев Елизар Якимович

Отец ребёнка: Летовальцев Яким Иванович

д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Яким Иванович

д. Пожарово
Смерть
Неизвестно
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