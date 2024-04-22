Летовальцева (Кузнецова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Кузнецов Михаил Гурьевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Летовальцев Феоктист Якимович
Отец ребёнка: Летовальцев Яким Иванович
д. Пожарово
Рождение ребёнка
1763
Сын: Летовальцев Елизар Якимович
Отец ребёнка: Летовальцев Яким Иванович
д. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пожарово
Смерть
Неизвестно