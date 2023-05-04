Захаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1842 ст.
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Силина
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.
Сын: Захаров Захарий Федорович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Пелагея Силина
Смерть
Неизвестно