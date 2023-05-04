Захаров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1842 ст.

Сын: Захаров Исидор Федорович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Силина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.

Сын: Захаров Захарий Федорович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Силина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея Силина

Смерть
Неизвестно
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