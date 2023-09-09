Анастасия (Наталья) Евтихиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (Наталья) Евтихиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

?.12.1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Наталья Захарова

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Рождение ребёнка
08.02.1796 ст.

Сын: Федор Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.06.1799 ст.

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Григорьев

Смерть
?.12.1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
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