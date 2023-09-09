Анастасия (Наталья) Евтихиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти?.12.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Наталья Захарова
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Рождение ребёнка
08.02.1796 ст.
Сын: Федор Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.06.1799 ст.
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 51 год.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Григорьев
Смерть
?.12.1825
От чахотки.