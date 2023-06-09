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Захарова Пелагея Силина

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Сила Федотов

Мать: Ирина Лукина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
03.05.1842 ст.

Сын: Захаров Исидор Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.

Сын: Захаров Захарий Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Захаров Силантьев Иван Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Федор

Смерть
Неизвестно