Захарова Пелагея Силина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Сила Федотов
Мать: Ирина Лукина
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
03.05.1842 ст.
Отец ребёнка: Захаров Федор
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.
Сын: Захаров Захарий Федорович
Отец ребёнка: Захаров Федор
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Захаров Силантьев Иван Федорович
Отец ребёнка: Захаров Федор
Упоминание
1862
исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Федор
Смерть
Неизвестно