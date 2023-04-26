Сюндюков Осип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Сюндюков Петр Емельянович
Мать: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сюндюков Наум Осипов
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сюндюков Михайло
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Максимова
Смерть
Неизвестно