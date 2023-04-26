Сюндюков Осип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Осип Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сюндюков Петр Емельянович

Мать: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сюндюков Наум Осипов

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сюндюков Михайло

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Максимова

Смерть
Неизвестно
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