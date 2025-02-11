Анастасия Переселенец Максимова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Переселенец Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Сюндюков Осип Переселенец Петрович1821 г.р.
Дети
Сюндюков Наум Переселенец Осипов1846 г.р.
Сюндюков Михаил Переселенец Осипов1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Осип Переселенец Петрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сюндюков Наум Переселенец Осипов

Отец ребёнка: Сюндюков Осип Переселенец Петрович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сюндюков Михаил Переселенец Осипов

Отец ребёнка: Сюндюков Осип Переселенец Петрович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Смерть
Неизвестно

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