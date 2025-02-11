Анастасия Переселенец Максимова
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Сюндюков Осип Переселенец Петрович1821 г.р.
Дети
Сюндюков Наум Переселенец Осипов1846 г.р.
Сюндюков Михаил Переселенец Осипов1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сюндюков Наум Переселенец Осипов
Отец ребёнка: Сюндюков Осип Переселенец Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сюндюков Михаил Переселенец Осипов
Отец ребёнка: Сюндюков Осип Переселенец Петрович
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно