Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно