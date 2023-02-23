Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сюндюков Осип Петрович

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сюндюков Павел Петрович

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Петр Емельянович

Смерть
Неизвестно
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