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Стефан Иванов

Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.12.1877

Дата смерти

17.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1877

Отец: Иван Яковлев

Мать: Пелагия Петрова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1902

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1902

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
17.04.1904
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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