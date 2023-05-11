Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения26.12.1877
Дата смерти17.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1877
Отец: Иван Яковлев
Мать: Пелагия Петрова
Бракосочетание
13.02.1902
Жена: Параскева Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1902
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Смерть
17.04.1904
Причина смерти: от тифа