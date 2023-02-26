Пелагия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1877
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
24.05.1883
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тимофей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно