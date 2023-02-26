Пелагия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1877

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1883

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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