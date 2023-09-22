Матичева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Матичев Степан Кириллович
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Матичев Александр Кириллович
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Опасин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Матичев Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович
Смерть
После 1915