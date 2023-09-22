Матичева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матичева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Матичев Степан Кириллович

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Матичев Александр Кириллович

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Матичев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Опасин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Матичев Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Матичев Кирилл Урпасианович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
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