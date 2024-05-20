Опасин Иван Кириллович Около 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Опасин Иван Кириллович

Место рождения

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Матичев Кирилл Урпасианович

Мать: Матичева Анна Александровна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Опасин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
30.11.1942
рядовой, призван Вологодским РВК, направлен в Вологодский пересыльный пункт Вологодский район Дело № ВОЛ_РВК_2_ИНВ311_1941-1945 Выбыл из Вологодского ПП 02.12.1942 в 10 запасной батальон связи 29 ... Показать все
Демобилизация
22.06.1945
Смерть
После 1945

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