Опасин Иван Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
30.11.1942
рядовой, призван Вологодским РВК, направлен в Вологодский пересыльный пункт Вологодский район Дело № ВОЛ_РВК_2_ИНВ311_1941-1945 Выбыл из Вологодского ПП 02.12.1942 в 10 запасной батальон связи 29 ... Показать все
Демобилизация
22.06.1945
Смерть
После 1945