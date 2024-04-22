Опасин Степан Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Поручитель
26.01.1904
Жених - крестьянский сын д. Сидорово Ганичев Сергей Андреевич, невеста д. Рылова Башарина Анна Васильевна. поручитель по жениху.
Поручитель
27.01.1906
Жених - Бобин Иван Диодорович, д. Сидорово кр. сын. Невеста - д. Семенково Троицко-Селезневского прихода Логинова Ефросинья Ивановна
Поручитель
09.01.1908 ст.
Жених - кр. сын д. Алексеевское Савватиев Иван Николаевич, невеста Апполонова Анастасия Иванова из д. Святой Угол. Поручителем был у невесты.
Восприемник
10.08.1908 ст.
Крестник - Василий (отец крестьянин деревни Сидорово Александр Христофоров, мать - Мария Николаевна)
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Пульхерия Степановна
Мать ребёнка: Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1914
Дочь: Юлия Степановна
Мать ребёнка: Фаина Ивановна
Восприемник
09.06.1915 ст.
Крестник Александр, отец д. Сидорова Александр Христофоров
Рождение ребёнка
1923
Сын: Опасин Порфирий Степанович
Мать ребёнка: Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Опасин Полиект Степанович
Мать ребёнка: Фаина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаина Ивановна
Смерть
После 1915