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Опасин Степан Кириллович

Место рождения

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Матичев Кирилл Урпасианович

Мать: Матичева Анна Александровна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручитель
26.01.1904
Жених - крестьянский сын д. Сидорово Ганичев Сергей Андреевич, невеста д. Рылова Башарина Анна Васильевна. поручитель по жениху.
Поручитель
27.01.1906
Жених - Бобин Иван Диодорович, д. Сидорово кр. сын. Невеста - д. Семенково Троицко-Селезневского прихода Логинова Ефросинья Ивановна
Поручитель
09.01.1908 ст.
Жених - кр. сын д. Алексеевское Савватиев Иван Николаевич, невеста Апполонова Анастасия Иванова из д. Святой Угол. Поручителем был у невесты.
Восприемник
10.08.1908 ст.
Крестник - Василий (отец крестьянин деревни Сидорово Александр Христофоров, мать - Мария Николаевна)
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Опасин Иван Степанович

Мать ребёнка: Фаина Ивановна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Пульхерия Степановна

Мать ребёнка: Фаина Ивановна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1914

Дочь: Юлия Степановна

Мать ребёнка: Фаина Ивановна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник
09.06.1915 ст.
Крестник Александр, отец д. Сидорова Александр Христофоров
Рождение ребёнка
1923

Сын: Опасин Порфирий Степанович

Мать ребёнка: Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Опасин Полиект Степанович

Мать ребёнка: Фаина Ивановна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаина Ивановна

Смерть
После 1915
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