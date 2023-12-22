Опасин (Матичев) Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опасин (Матичев) Василий Кириллович

Место рождения

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Матичев Кирилл Урпасианович

Мать: Матичева Анна Александровна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Титаренко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Опасин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна

Рождение ребёнка
14.11.1927

Сын: Опасин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1930

Дочь: Родичева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
23.05.1942
призван Кубено-Озерским РВК, направлен в 204 полк войск НКВД, г. Ярославль
Демобилизация
07.12.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна

Смерть
После 1945
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