Опасин (Матичев) Василий Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Титаренко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна
Рождение ребёнка
14.11.1927
Сын: Опасин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1930
Дочь: Родичева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна
Призыв на военную службу
23.05.1942
призван Кубено-Озерским РВК, направлен в 204 полк войск НКВД, г. Ярославль
Демобилизация
07.12.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Васильевна
Мать ребёнка: Опасина Пульхерия Александровна
Смерть
После 1945