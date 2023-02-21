Походун Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1927
Дочь: Карпова Просковья Петровна
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
09.11.1949
Дочь: Кашуба Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Походун Григорий Петрович
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич
Смерть
Неизвестно