Походун Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Походун Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1927

Дочь: Карпова Просковья Петровна

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Бельск, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.11.1949

Дочь: Кашуба Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Бельск, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Григорий Петрович

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Павел Петрович

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Михаил Петрович

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Походун Петр Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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