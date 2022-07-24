Карпова (Походун) Просковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Походун) Просковья Петровна

Место рождения

Бельск, Полтавська область

Дата рождения

28.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927

Отец: Походун Петр Моисеевич

Мать: Походун Софья

Бельск, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.11.1961

Дочь: Карпова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1971

Дочь: Ена (Карпова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: не указан

Живет в Чехии
Смерть
Неизвестно

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