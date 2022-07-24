Карпова (Походун) Просковья Петровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927
Отец: Походун Петр Моисеевич
Мать: Походун Софья
Рождение ребёнка
08.11.1961
Дочь: Карпова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1971
Дочь: Ена (Карпова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: не указан
Живет в Чехии
Смерть
Неизвестно