Походун Петр Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1927
Дочь: Карпова Просковья Петровна
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
09.11.1949
Дочь: Кашуба Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Походун Григорий Петрович
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Походун Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Походун Софья
Смерть
Неизвестно