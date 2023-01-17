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Походун Петр Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1927

Дочь: Карпова Просковья Петровна

Мать ребёнка: Походун Софья

Бельск, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.11.1949

Дочь: Кашуба Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Походун Софья

Бельск, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Походун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Походун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Мать ребёнка: Походун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Григорий Петрович

Мать ребёнка: Походун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Павел Петрович

Мать ребёнка: Походун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Михаил Петрович

Мать ребёнка: Походун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Походун Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Походун Софья

Смерть
Неизвестно
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