село Бельск, село Бельск, Полтавська область (на 2018) — Familio

Бельск

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1276Бельск, с. вл. и казач.при колодцах.2315144220262286Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Бельская волость
135. Бельск, село бывшее государственное и владельческое, дворов 551, жителей 2500, волостное правление (уездный город 25 в), церковь православная, школа, 5 питейных домо Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Бельская волость
1.0Бельск селоБельское 1-ое: Коз.255414671021160415453149
1.0Бельск селоБельское 2-ое (кр. соб.)252320138112697223

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18450Більськселоцентр сільської радир-н Котелевськийсільрада Більська
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