Бурденко (Куксенко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурденко (Куксенко) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1882 ст.

Муж: Бурденко Степан Маркович

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
04.10.1883 ст.

Дочь: Харитина Степановна

Отец ребёнка: Бурденко Степан Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1885 ст.

Сын: Бурденко Иван Степанович

Отец ребёнка: Бурденко Степан Маркович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P4-Q?i=280&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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