Бурденко (Куксенко) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
04.10.1883 ст.
Дочь: Харитина Степановна
Отец ребёнка: Бурденко Степан Маркович
Рождение ребёнка
29.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Бурденко Степан Маркович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P4-Q?i=280&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно