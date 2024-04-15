Бурденко Степан Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурденко Степан Маркович

Бурденко Степан Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

До ?.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1882 ст.

Жена: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.10.1883 ст.

Дочь: Бурденко Харитина Степановна

Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1885 ст.

Сын: Бурденко Иван Степанович

Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P4-Q?i=280&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.

Дочь: Могиленко Ольга Степановна

Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
23.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Степанович Или Маркович Бурденко
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1894 ст.

Сын: Бурденко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1897 ст.

Дочь: Фекла Степановна

Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.11.1899
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close