Бурденко Степан Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиДо ?.11.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1882 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.10.1883 ст.
Дочь: Бурденко Харитина Степановна
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P4-Q?i=280&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.
Дочь: Могиленко Ольга Степановна
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
Восприемник
23.08.1889 ст.
Петр Степанович Или Маркович Бурденко
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.01.1894 ст.
Сын: Бурденко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.02.1897 ст.
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.11.1899