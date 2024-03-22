Могиленко (Бурденко) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогиленко (Бурденко) Ольга Степановна

Могиленко (Бурденко) Ольга Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1887 ст.

Отец: Бурденко Степан Маркович

Мать: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
Крещение
11.07.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
06.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Фома Григорьевич Черненко
Восприемник
22.01.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Григорьевич Черненко
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Могиленко Павел Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SD12?i=91&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close