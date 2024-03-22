Могиленко (Бурденко) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения10.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1887 ст.
Крещение
11.07.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
06.10.1902 ст.
Фома Григорьевич Черненко
Восприемник
22.01.1904 ст.
Тимофей Григорьевич Черненко
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SD12?i=91&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно