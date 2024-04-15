Шульга Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X9-Z?i=53&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.09.1900 ст.
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-C?i=369&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.06.1903 ст.
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-5?i=643&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно