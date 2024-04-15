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(Шульга) Агриппина Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.06.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1903 ст.

Отец: Шульга Григорий Трофимович

Мать: Бурденко \\ Шульга Мария Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-5?i=643&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
14.06.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Григорий Тарасович Черненко, Юстиния Ефимовна Андрияшенко (Черненко)
Смерть
Неизвестно
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