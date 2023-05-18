Чиркова (Останина) Акилина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Останин Тимофей Иванов
Мать: Останина Ирина Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762