Чиркова (Останина) Акилина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Останина) Акилина Тимофеева

Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Останин Тимофей Иванов

Мать: Останина Ирина Сидорова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Чирков Емельян Афанасьев

Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чирков Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Чирков Афонасий Яковлев

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Афонасий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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