Останина Ирина Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1713
Дочь: Мещерякова Васса Тимофеева
Отец ребёнка: Останин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Чиркова Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Останин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1720
Отец ребёнка: Останин Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1720