Останина Ирина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Ирина Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1713

Дочь: Мещерякова Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Останин Тимофей Иванов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Чиркова Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Останин Тимофей Иванов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Останин Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Останин Тимофей Иванов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Тимофей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1720