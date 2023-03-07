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Чирков Афонасий Яковлев

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Место рождения

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Чирков Яков Козьмин

Мать: не указана

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Чирков Емельян Афанасьев

Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чирков Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Акилина Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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