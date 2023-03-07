Чирков Афонасий Яковлев
Место рождениядер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Чирков Яков Козьмин
Мать: не указана
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Елена Афанасьева
Мать ребёнка: Чиркова Акилина Тимофеева
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762