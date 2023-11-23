Феодора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
(Горский) Иоанн Алексеевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Богородского на Горе Даниловского уезда Алексея Григорьевича. В семинарии не обучался. Служил дьячком в том же селе. В 1794 году р... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подчаевская Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьев
Смерть
До 1776