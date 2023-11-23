Феодора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: (горский) Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

(Горский) Иоанн Алексеевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Богородского на Горе Даниловского уезда Алексея Григорьевича. В семинарии не обучался. Служил дьячком в том же селе. В 1794 году р... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подчаевская Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьев

Смерть
До 1776
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