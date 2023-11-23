Подчаевская Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никольский Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов
Смерть
1774
Бракосочетание
22.01.1794
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Подчаевская) Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов
Никольский Иоанн Яковлевич (1803 — 1875) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Якова Подчаевского. С 1815 года обучался в Любимском приходском училище, а затем — до среднего отд... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Подчаевская) Зиновия Яковлева
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Подчаевская) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Подчаевский) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов