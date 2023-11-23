Подчаевская Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчаевская Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никольский Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

Смерть
1774
Бракосочетание
22.01.1794

Муж: Подчаевский Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Подчаевская) Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Казанский Павел Яковлев

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Никольский Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

Никольский Иоанн Яковлевич (1803 — 1875) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Якова Подчаевского. С 1815 года обучался в Любимском приходском училище, а затем — до среднего отд... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Подчаевская) Зиновия Яковлева

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Подчаевская) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Подчаевский) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Подчаевский Яков Иоаннов

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