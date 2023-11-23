Алексей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Григорьевич (1740 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Богородского на Горе Даниловского уезда. Жена его Феодора Ивановна (1741-?). Дети: Иоанн, священник. Прасковь... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подчаевская Мария Алексеева
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Феодора Иванова
(Горский) Иоанн Алексеевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Богородского на Горе Даниловского уезда Алексея Григорьевича. В семинарии не обучался. Служил дьячком в том же селе. В 1794 году р... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Прокопий Алексеев
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Смерть
Неизвестно