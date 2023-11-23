Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Григорьевич (1740 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Богородского на Горе Даниловского уезда. Жена его Феодора Ивановна (1741-?). Дети: Иоанн, священник. Прасковь... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подчаевская Мария Алексеева

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: (Горский) Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Иванова

(Горский) Иоанн Алексеевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Богородского на Горе Даниловского уезда Алексея Григорьевича. В семинарии не обучался. Служил дьячком в том же селе. В 1794 году р... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Прокопий Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Смерть
Неизвестно

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