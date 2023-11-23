(Горский) Иоанн Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Феодора Иванова
(Горский) Иоанн Алексеевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Богородского на Горе Даниловского уезда Алексея Григорьевича. В семинарии не обучался. Служил дьячком в том же селе. В 1794 году р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Арсеньева
Смерть
Неизвестно