(Горский) Иоанн Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горский) Иоанн Алексеев

(Горский) Иоанн Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1741 г.р.

Жена

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Феодора Иванова

(Горский) Иоанн Алексеевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Богородского на Горе Даниловского уезда Алексея Григорьевича. В семинарии не обучался. Служил дьячком в том же селе. В 1794 году р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Арсеньева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.