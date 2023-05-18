Власовъ Василий
Место рождения
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Власовъ Лаврентий
Мать: Власова Стефанида
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
27.09.1835
Дочь: Родионова Марфа
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
07.05.1838
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Трубина Пелагея
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
13.02.1841
Сын: Власовъ Левъ
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
01.10.1843
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
29.12.1845
Сын: Власовъ Василий
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
02.09.1848
Сын: Власовъ Захаръ
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
01.03.1852
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Власова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Федосья