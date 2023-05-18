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Власовъ Василий

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Власовъ Лаврентий

Мать: Власова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1835

Дочь: Родионова Марфа

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1838

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Трубина Пелагея

Мать ребёнка: Власова Федосья

Рождение ребёнка
13.02.1841

Сын: Власовъ Левъ

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1843

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1845

Сын: Власовъ Василий

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1848

Сын: Власовъ Захаръ

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1852

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Власова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Федосья

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