Власова (Кузнецова) Федосья
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кузнецовъ Максимъ
Мать: Кузнецова Марья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
27.09.1835
Дочь: Родионова Марфа
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
07.05.1838
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Трубина Пелагея
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
13.02.1841
Сын: Власовъ Левъ
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
01.10.1843
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
29.12.1845
Сын: Власовъ Василий
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
02.09.1848
Сын: Власовъ Захаръ
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Рождение ребёнка
01.03.1852
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Власовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власовъ Василий