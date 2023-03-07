Власова (Кузнецова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Кузнецова) Федосья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кузнецовъ Максимъ

Мать: Кузнецова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1835

Дочь: Родионова Марфа

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1838

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Трубина Пелагея

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Рождение ребёнка
13.02.1841

Сын: Власовъ Левъ

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1843

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1845

Сын: Власовъ Василий

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1848

Сын: Власовъ Захаръ

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1852

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Власовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власовъ Василий

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