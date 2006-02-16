Сабиров Гайнельзян
Место рожденияЯнбай, Башкортостан, Россия
Дата рождения30.08.1928
Дата смерти16.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1928
Отец: Сабиров Гарей
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
17.02.1954
Дочь: Мазитова (Сабирова) Раушания
Мать ребёнка: Сабирова (Ситдикова) Галия
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Сабиров Ильдар
Мать ребёнка: Сабирова (Ситдикова) Галия
Рождение ребёнка
28.12.1962
Сын: Сабиров Радиф Гайнелянович
Мать ребёнка: Сабирова (Ситдикова) Галия
Смерть
16.02.2006