Сабиров Гайнельзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабиров Гайнельзян

Сабиров Гайнельзян

Место рождения

Янбай, Башкортостан, Россия

Дата рождения

30.08.1928

Дата смерти

16.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1928

Отец: Сабиров Гарей

Мать: Сабирова (Сахаутдинова) Галима

Бракосочетание
1950

Жена: Сабирова (Ситдикова) Галия

Рождение ребёнка
17.02.1954

Дочь: Мазитова (Сабирова) Раушания

Мать ребёнка: Сабирова (Ситдикова) Галия

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Сабиров Ильдар

Мать ребёнка: Сабирова (Ситдикова) Галия

Рождение ребёнка
28.12.1962

Сын: Сабиров Радиф Гайнелянович

Мать ребёнка: Сабирова (Ситдикова) Галия

Смерть
16.02.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.