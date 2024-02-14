Мазитова (Сабирова) Раушания
Место рожденияБалтачево, Башкортостан, Россия
Дата рождения17.02.1954
Дата смерти06.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1954
Отец: Сабиров Гайнельзян
Бракосочетание
31.03.1978
Рождение ребёнка
14.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазитов Рим Талгатович
Рождение ребёнка
04.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазитов Рим Талгатович
Смерть
06.10.1988
Похороны
Неизвестно