Мазитова (Сабирова) Раушания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова (Сабирова) Раушания

Место рождения

Балтачево, Башкортостан, Россия

Дата рождения

17.02.1954

Дата смерти

06.10.1988

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1954

Отец: Сабиров Гайнельзян

Мать: Сабирова (Ситдикова) Галия

Бракосочетание
31.03.1978

Муж: Мазитов Рим Талгатович

Рождение ребёнка
14.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Рим Талгатович

Рождение ребёнка
04.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Рим Талгатович

Смерть
06.10.1988
Похороны
Неизвестно

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